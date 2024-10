Plus Wissen Wissener SV startet in Weißandt-Gölzau: Königstransfer Ohlenburger – Schwedischer Olympia-Teilnehmer vor Debüt Von René Weiss i Schwedischer Neuzugang für den Wissener SV: Marcus Madsen (vorne, hier beim 10-Meter-Luftgewehr-Schießwettkampf während der Europameisterschaften im ungarischen Györ) gehört nun zum Bundesligaaufgebot der Siegstädter. Foto: Aleksandar Djorovic/TT/imago Fast alle Vereine aus der Luftgewehr-Bundesliga haben ihn gejagt, sie hätten ihn mit Kusshand genommen. Dass der Wissener SV die Zusage erhielt, zeigt, dass die Siegstädter offenbar einiges richtig machen. „Viele sehen ihn als den Königstransfer zur neuen Saison an“, sagt WSV-Schießmeister Burkhard Müller über den Wechsel von Max Ohlenburger in den Norden von Rheinland-Pfalz. Lesezeit: 3 Minuten

Der deutsche Luftgewehr-Meister von 2023 und Fünfte von München in diesem Sommer kommt mit einer Empfehlung von 397,27 Ringen pro Bundesliga-Wettkampf zum Vorjahresachten und wird die Mannschaft in der Spitze stärker machen. Mit Ohlenburger sowie den beiden neuen Nordeuropäern Marcus Madsen (Schweden) und Amalie Evensen (Norwegen) greift Wissen an, um ...