Plus Rheinböllen Springturnier in Rheinböllen: Die S-Klasse als Höhepunkt eines klasse Turniers Von Sina Ternis i Caya Marina Jahr vom heimischen RFV Rheinböllen nahm auf der Anlage in Kleinweidelbach an insgesamt drei Wettkämpfen teil und landete mit ihren drei Jungpferden jeweils unter den besten Zehn. Foto: B&P Schmitt Als es auf den letzten Wettbewerb zugeht, kann sich Nicola Teusch auch einmal eine kleine Verschnaufpause gönnen und den Blick über die Anlage schweifen lassen. Sie sieht zufrieden, aber auch müde aus. Zwei anstrengende Wochenenden liegen hinter der Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins (RFV) Rheinböllen und hinter den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Lesezeit: 3 Minuten

Am letzten Juniwochenende fanden auf der Anlage in Kleinweidelbach die Landesmeisterschaften im Dressurreiten statt, eine Woche später folgte die 67. Auflage des Springturniers, das an drei Tagen stattfand und wieder Hunderte Reiter aus Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern in den Hunsrück lockte. Bewusste Ausschreibung der S-Klasse Vor einigen Jahren hatte man sich ...