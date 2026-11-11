Die besten Rope-Skipperinnen und -Skipper des Turnverbands Mittelrhein treffen sich am Samstag in Niederwörresbach, um erstens Titel zu holen und sich zweitens für die DM zu qualifizieren. Mit am Start ist auch TVO-Ikone Katrin Ryan.
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Der TuS Mackenrodt richtet am Samstag im Niederwörresbacher Sportzentrum die Rope-Skipping-Mittelrheinmeisterschaft im Einzel aus. Außer um Verbands-Titel geht es ab 10 Uhr in den diversen Disziplinen vor allem um Fahrkarten zur Deutschen Meisterschaft, die 2027 in Fürth im Odenwald stattfinden wird.