TuS Mackenrodt richtet MRM aus TVO-Ikone Katrin Ryan kehrt auf die Einzel-Bühne zurück Sascha Nicolay 11.11.2026, 16:45 Uhr

i Katrin Ryan, Rope-Skipping-Ikone des TV Oberstein (rechts), geht bei der Mittelrhein-Meisterschaft in Niederwörresbach seit langer Zeit wieder einmal im Einzel an den Start. Auch Maike Preuß (links) hat bei den Titelkämpfen natürlich Ambitionen. Bernd Pohl

Die besten Rope-Skipperinnen und -Skipper des Turnverbands Mittelrhein treffen sich am Samstag in Niederwörresbach, um erstens Titel zu holen und sich zweitens für die DM zu qualifizieren. Mit am Start ist auch TVO-Ikone Katrin Ryan.

Der TuS Mackenrodt richtet am Samstag im Niederwörresbacher Sportzentrum die Rope-Skipping-Mittelrheinmeisterschaft im Einzel aus. Außer um Verbands-Titel geht es ab 10 Uhr in den diversen Disziplinen vor allem um Fahrkarten zur Deutschen Meisterschaft, die 2027 in Fürth im Odenwald stattfinden wird.







Artikel teilen

Artikel teilen