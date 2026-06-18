TVO-Rope-Skipperinnen in Worms Nelly Lorenz und Maike Preuß gewinnen den Landestitel Sascha Nicolay 18.06.2026, 13:22 Uhr

i Nelly Lorenz sicherte sich die Meisterschaft mit einem Riesenvorsprung von mehr als 500 Punkten. Bernd Pohl

Rope-Skipping beim Turnfest in Worms: TV Oberstein begeistert mit Bestleistungen, unerwarteten Erfolgen und neuen Talenten.

Worms. Auch die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein waren mit einem kleinen Aufgebot bei den Finals anlässlich des Turnfestes in Worms am Start. Neben den arrivierten Skipperinnen des Vereins waren dieses Mal auch einige Newcomerinnen dabei.Im Nachwuchswettbewerb – erstmals mit Kürvortrag – stellten sich erstmals Lina Wichter, Lina Schuler und Laila Evans der Konkurrenz, und Leonie Puzankov stieg nach längerer Verletzungspause wieder ins ...







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