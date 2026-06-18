„Kneipensport“ erhält Zulauf Die besten Armwrestler messen sich in Binningen Johannes Kirsch 18.06.2026, 16:30 Uhr

i Armwrestling erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Es hat viele Parallelen zum klassischen Armdrücken, wird aber in organisierter Form mit festen Regeln und Kampfrichtern ausgetragen. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa-Zentralbild

25 Kilogramm schwer ist die Trophäe, die es zu gewinnen gilt. Der Sieger der zweiten Eifelmeisterschaft im Armwrestling darf die begehrte Trophäe von Binningen aus mit nach Hause nehmen. Das Teilnehmerfeld ist groß, doch ein Athlet sticht heraus.

Wenn der Mister Universum 2025 einlädt, ist die Anziehungskraft automatisch groß. Mehr als 150 Athleten werden am Samstag zur Armwrestling-Eifelmeisterschaft in der Binninger Rosenthalhalle erwartet. „Armwrestling liegt stark im Trend. Es gibt inzwischen viele Vereine, die diese Sportart in organisierter Form betreiben“, sagt der Masburger Jens Schäfgen.







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