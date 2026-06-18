Zurück nach drei Jahren Mittelmosel-Triathlon feiert in Bullay sein Comeback Holger Teusch 18.06.2026, 14:58 Uhr

i Am Moselufer vis-à-vis von Alf kommen die Triathleten beim zwölften Mittelmosel-Triathlon des TSV Bullay-Alf aus der Mosel, um auf die Radstrecke zu gehen. Holger Teusch

Nach dreijähriger Pause kehrt der Mittelmosel-Triathlon zurück. Wird der Lokalmatador Benedikt Althoff bei seinem Debüt glänzen oder triumphiert der fünfmalige Sieger Jens Roth erneut? Und was macht David Simon?

Nach drei Jahren Pause ist der Mittelmosel-Triathlon (MMT) zurück: Am Sonntag um 11 Uhr startet die zwölfte Auflage, mittlerweile in Bullay statt Zell. Mehr als 500 Athleten erwartet der Ausrichterverein TSV Bullay-Alf. Wird es wieder ein Rennen, bei dem ein neuer Triathlon-Stern aufgeht?







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