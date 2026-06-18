Nach dreijähriger Pause kehrt der Mittelmosel-Triathlon zurück. Wird der Lokalmatador Benedikt Althoff bei seinem Debüt glänzen oder triumphiert der fünfmalige Sieger Jens Roth erneut? Und was macht David Simon?
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Nach drei Jahren Pause ist der Mittelmosel-Triathlon (MMT) zurück: Am Sonntag um 11 Uhr startet die zwölfte Auflage, mittlerweile in Bullay statt Zell. Mehr als 500 Athleten erwartet der Ausrichterverein TSV Bullay-Alf. Wird es wieder ein Rennen, bei dem ein neuer Triathlon-Stern aufgeht?