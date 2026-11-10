Premiere für WW-Gewichtheber Was den Sieg der Athletic Box Lifters besonders macht Marco Rosbach 10.11.2026, 11:00 Uhr

i Ein besonderer Moment: Nach dem Aufstieg aus der Oberliga haben die Athletic Box Lifters ihren ersten Sieg in der Regionalliga gefeiert. Norman Bug, Athletic Box Lifters

Noch ist die Regionalliga Neuland für die Athletic Box Lifters. Umso wichtiger war für den Aufsteiger der erste Sieg in dieser Klasse. Drei der fünf Tagesbesten kamen aus den Reihen der Westerwälder, die sich jetzt auf den nächsten Heimkampf freuen.

Premier für die Athletic Box Lifters: Die Gewichtheber aus dem Westerwald haben ihren ersten Sieg in der Regionalliga gefeiert. Im ersten Auswärtswettkampf nach dem Aufstieg aus der Oberliga setzte sich der Verein aus Ruppach-Goldhausen beim AC 1923 Altrip mit 288,6:262,0 Kilopunkten durch.







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