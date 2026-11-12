SG spielt beim Schlusslicht Maifelderinnen hoffen auf den ersten Auswärtssieg Christian Müller 12.11.2026, 11:54 Uhr

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Volleyball-Oberliga: Koblenz-Maifeld Volleys hoffen auf ersten Auswärtssieg der Saison – die Chancen dafür stehen bei Schlusslicht TV Holz II gut.

„Es wird Zeit für den ersten Auswärtssieg der Saison.“ Sagt Peter Nogueira Schmid, Trainer der Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys vor dem siebten Spieltag in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Sein Team gewann zwar alle drei Heimspiele, zuletzt mit 3:2 gegen den TV Saarwellingen, ist in fremden Hallen heuer aber noch punktlos.







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