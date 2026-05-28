Die Darts-Abteilung des TTC Olympia Koblenz triumphiert in der 2. Bundesliga Süd und freut sich auf die 1. Bundesliga Süd. Ein Blick zu den Anfängen am Deutschen Eck.
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Die Darts-Abteilung des TTC Olympia Koblenz konnte in dieser Saison den Meistertitel in der 2. Bundesliga Süd erringen und steigt damit in die Erstklassigkeit auf. Am Ende standen nach 16 Spielen ganze zehn Siege.Oliver Klein, Spieler bei Olympia Koblenz: „Die Saison hat schon gut angefangen, deshalb haben wir uns früh was ausgemalt.