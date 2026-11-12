Der SV Windhagen steht kurz davor, die Umstrukturierung seiner Tischtennisabteilung zu beenden. Sportlich und organisatorisch hat sich der Verein entwickelt, was sich auch in den aktuellen Leistungen der Mannschaften positiv widerspiegelt.
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Beim SV Windhagen tut sich in letzter Zeit einiges in der Tischtennisabteilung des Vereins. „Der Verein ist sowohl im Leistungs- als auch im Nachwuchsbereich breit aufgestellt“, verkündet der SV in seiner Pressemitteilung. Die erste Mannschaft, rund um Spitzenspieler Johannes Willeke, steht aktuell auf Tabellenplatz drei der Verbandsoberliga und ist damit auf gutem Weg Richtung Oberliga.