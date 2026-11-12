TV Niederhausen verliert In den Doppeln entscheiden Waldböckelheimer das Derby 12.11.2026, 16:00 Uhr

i Symbolbild B&P Schmitt

Aufsteiger TV Niederhausen bangt in der Verbandsliga um den Klassenverbleib. Im Derby in Waldböckelheim gab es bereits die sechste Niederlage im siebten Spiel.

Im Derby gegen den TuS Waldböckelheim unterlagen die Tischtennisspieler des TV Niederhausen in der Verbandsliga auswärts knapp mit 4:6. Erneut gaben die Gäste aus Niederhausen beide Doppel ab. Ali Arshad setzte sich im Einzel gegen Niklas Wohlleben durch, und Jens Braun gewann knapp in fünf Sätzen gegen Jan Kehl.







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