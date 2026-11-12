TV Niederhausen verliert
In den Doppeln entscheiden Waldböckelheimer das Derby
Symbolbild
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B&P Schmitt

Aufsteiger TV Niederhausen bangt in der Verbandsliga um den Klassenverbleib. Im Derby in Waldböckelheim gab es bereits die sechste Niederlage im siebten Spiel.

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Im Derby gegen den TuS Waldböckelheim unterlagen die Tischtennisspieler des TV Niederhausen in der Verbandsliga auswärts knapp mit 4:6. Erneut gaben die Gäste aus Niederhausen beide Doppel ab. Ali Arshad setzte sich im Einzel gegen Niklas Wohlleben durch, und Jens Braun gewann knapp in fünf Sätzen gegen Jan Kehl.
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