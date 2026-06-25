Tennis wie im Glutofen In den Doppeln geht bei Senioren Vernunft vor Ehrgeiz Marco Rosbach 25.06.2026, 15:04 Uhr

i Peter Musiol kam bei den Männern 80 des TC BW Bad Ems zum Einsatz, musste sich beim 3:3 gegen Meister Rheindürkheim aber Gerd Eisberg mit 3:6, 1:6 geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Wo endet sportlicher Ehrgeiz? Wo setzt sich die Vernunft durch? Die Tennis-Teams aus dem Rhein-Lahn-Kreis und ihre Gegner aus den höheren Altersklassen fanden unter der Woche bei großer Hitze einen gesunden Mittelweg.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ist auf dem Tennisplatz Vorsicht geboten, insbesondere dann, wenn es in höheren Altersklassen um Spiel, Satz und Sieg geht. Zumindest die Einzel konnten in den Begegnungen der Rhein-Lahn-Teams unter der Woche aber regulär über die Bühne gebracht werden.







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