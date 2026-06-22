Mit Matthias „Hellboy“ Schlitte kam der Armwrestling-Weltmeister von 2022 nach Binningen. Als Moderator verlieh er der Eifelmeisterschaft in der Trendsportart ein besonderes Flair. Weshalb nicht immer die Athleten mit den meisten Muskeln siegten.
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Wer Armwrestling bisher als Randsportart abgetan hat, wurde am Samstag bei der Eifelmeisterschaft in Binningen eines Besseren belehrt. Der Masburger Jens Schäfgen hat nicht zu viel versprochen, als er im Vorfeld ein „Riesenevent“ ankündigte. In der voll besetzten Rosenthalhalle wurden die Athleten gerade in den Finalduellen lautstark angefeuert.