Luxemburger siegt in Binningen Schäfgen: „Neue Maßstäbe im Armwrestling gesetzt“ Johannes Kirsch 22.06.2026, 15:03 Uhr

i Mit vollem Körpereinsatz zum Sieg: Es braucht viel Kraft, aber auch die richtige Technik, um den Gegner beim Armwrestling in die Knie zu zwingen. Johannes Kirsch

Mit Matthias „Hellboy“ Schlitte kam der Armwrestling-Weltmeister von 2022 nach Binningen. Als Moderator verlieh er der Eifelmeisterschaft in der Trendsportart ein besonderes Flair. Weshalb nicht immer die Athleten mit den meisten Muskeln siegten.

Wer Armwrestling bisher als Randsportart abgetan hat, wurde am Samstag bei der Eifelmeisterschaft in Binningen eines Besseren belehrt. Der Masburger Jens Schäfgen hat nicht zu viel versprochen, als er im Vorfeld ein „Riesenevent“ ankündigte. In der voll besetzten Rosenthalhalle wurden die Athleten gerade in den Finalduellen lautstark angefeuert.







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