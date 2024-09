Plus Polch

SG gibt ihre Heimspielpremiere in Polch – Koblenz Maifeld Volleys spielen gegen Holz

Von Christian Müller

Premiere in Polch: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys treten zum ersten Mal in dieser Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in Polch an – beim ersten Heimspiel, dem 3:1 gegen Landau in der IGS-Halle in Koblenz, war die etatmäßige Spielstätte Maifeldhalle nicht verfügbar gewesen.