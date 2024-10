Plus Grenzau

Wie ein Balljunge fast den Videobeweis einführte: Kuriose Szene im Klassiker zwischen Grenzau und Düsseldorf

i Fast die Geburtsstunde des Videobeweises in der Tischtennis-Bundesliga: Auf dem Smartphone eines Balljungen schauen sich Grenzaus Maciej Kubik (links) und Düsseldorfs Dang Qiu den Ballwechsel an, der im vierten Einzel des Bundesliga-Klassikers den zweiten Satz entschieden hat. Foto: Wolfgang Heil

In der Szene des Spiels hat Maciej Kubik nicht nur seinen Tischtennisschläger in der Hand, sondern auch das Smartphone eines herbeigeeilten Balljungen. Dang Qiu, sein Gegner, steht nicht auf der anderen Seite der Platte, sondern Schulter an Schulter mit dem Polen. Es hätte der Moment sein können, in dem ein kleines Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben wird.