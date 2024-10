Plus Niederroßbach Zwei DM-Titel und ein Happy End: Niederroßbacher Sarholz-Piloten als Überflieger i Noah Ludwig sicherte seiner Mannschaft in der 450-Kubikzentimeter-Kategorie schon ein Rennen vor Schluss die Deutsche Meisterschaft. Foto: Steve Bauerschmidt Die Motocross-Saison 2024 ist Geschichte – und für das Westerwälder KTM Sarholz Racing Team aus Niederroßbach war es ein erfolgreiches Jahr. Noah Ludwig sicherte seiner Mannschaft in der 450-Kubikzentimeter-Kategorie schon ein Rennen vor Schluss die Deutsche Meisterschaft. Lesezeit: 1 Minute

Der talentierte und erst 20-jährige Ludwig krönte seine beeindruckende Saison dann aber noch mit einem Doppelsieg bei der finalen Veranstaltung in Thurm. Ihm gleich machte es sein Teamkollege Peter König. In der Nachwuchsklasse bis zu 250 Kubikzentimeter sicherte sich auch König in Thurm den nationalen Meistertitel. „Ich bin natürlich super happy ...