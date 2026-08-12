Kommentar zu Zuschauerzahlen Wildes Schätzen: So wird man den Vereinen nicht gerecht Sina Ternis 12.08.2026, 10:56 Uhr

i Sina Ternis Kevin Rühle. MRV

Vielleicht sind sie nicht das, was zuerst ins Auge sticht, es sei denn, sie sind überraschend hoch: die Zuschauerzahlen. Sie sind auch, die Erfahrung macht unsere Redakteurin immer wieder, mit ganz viel Vorsicht zu genießen.

Ich gestehe: Ich bin auch – und das „auch“ wird hier noch an Bedeutung gewinnen – niemand, der gut darin ist, die Zuschauerzahlen auf den Sportplätzen in der Region zu schätzen – und liege mit meinem ganz groben Überschlagen oft weit entfernt von der Realität.







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