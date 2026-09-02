Meinung zum Protest der TuS Wahrheit liegt auf’m Platz und dazwischen Sina Ternis 02.09.2026, 09:12 Uhr

i Sina Ternis Kevin Rühle. MRV

TuS-Sympathisant oder nicht? Das ist jedem einzelnen Beitrag bei Social Media sofort zu entnehmen, wenn’s um den Protest geht. Mit Urteilen sind wir schnell zur Stelle, aber manchmal hilft auch ein Abwägen, findet unsere Autorin in ihrem Kommentar.

Dass der Protest gegen das 1:5 beim TSV Gau-Odernheim wegen des (zu) kleinen Rasens in Gau-Heppenheim derart hohe Wellen schlagen würde, das hat bei der TuS Koblenz vermutlich alle überrascht. Aber so ist das nun mal im Zeitalter von Social Media, in dem sich Nachrichten rasend schnell verbreiten und in dem auch gefühlt jeder alles kommentiert.







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