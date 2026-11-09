Meinung zur TuS Koblenz TuS muss sich fragen, wer sie sein will 09.11.2026, 12:04 Uhr

i Sina Ternis Kevin Rühle/MRV

Bei der TuS Koblenz klaffen derzeit Anspruch, vor allem der von außen herangetragene, und Wirklichkeit auseinander. Unsere Autorin ist der Meinung, dass man sich bei der TuS die Frage stellen muss, wo man hin, was man sein will.

Der Unmut und die Enttäuschung der Fans nach der 0:1-Niederlage im Stadtduell gegen Rot-Weiss Koblenz waren nachvollziehbar. Ein Sieg in diesem Spiel hätte Balsam für die zuletzt so geschundene Seele der TuS-Fans, aber eben auch für Spieler, Trainer, das komplette Umfeld bedeuten können.







Artikel teilen

Artikel teilen