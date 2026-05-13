Auf- und Abstiegsregelung Torverhältnis spielt keine Rolle – und das ist gut so Sina Ternis 13.05.2026, 12:59 Uhr

i Sina Ternis Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Fußballligen biegen auf die Zielgerade ein. Und da bahnen sich durchaus enge Entscheidungen, vielleicht sogar ein Nachsitzen im Entscheidungsspiel an, weil das Torverhältnis keine Rolle spielt. Und das ist gut so, findet unsere Redakteurin.

Wie kann denn so was sein, dass du so viele Tore schießen beziehungsweise kassieren kannst, wie du willst, wenn es am Ende einfach gar keine Rolle spielt und auch der direkte Vergleich spielt keine Rolle? Wenn ich jemandem aus anderen Verbänden erzählt habe, dass im Fußballverband Rheinland das Torverhältnis bis zur höchsten Spielklasse, also der Rheinlandliga, keine Rolle spielt, habe ich nicht selten schiefe Blicke und Fragen geerntet.







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