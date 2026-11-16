Meinung zu zu viel Meinung
Owusu ist weder Kann-Nix noch N’Golo Kanté 
Sina Ternis
Sina Ternis
Kevin Rühle/MRV

Zwischen „Der kann nix“ bis zu „Der ist der nächste N’Golo Kanté“ liegt manchmal nur ein Fußballspiel. Das Beispiel von TuS-Neuzugang Denzel Owusu zeigt (mal wieder) eindrücklich, wie vorschnell wir mit unserer Meinung nicht hinterm Berg halten.

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Mit Meinungen und Einschätzungen sind wir immer ganz schnell zur Stelle, vor allem dann, wenn es darum geht, Kritik zu äußern. Was früher am Stammtisch bei zwei, drei Bier im kleinen Kreis diskutiert wurde, ist mittlerweile in die „Sozialen Medien“ gewandert – und generiert dadurch eine ungleich größere Reichweite.
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