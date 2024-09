Plus Simmern Nele Auler wird Dritte im Fünfkampf in Bad Ems: Starke Resultate für LLG Hunsrück Obwohl die Leichtathletik-Saison im Freien auf der Zielgeraden ist, zeigten die Athleten der LLG Hunsrück in Urmitz und Bad Ems starke Leistungen, die mit guten Platzierungen belohnt wurden. Lesezeit: 2 Minuten

Jonathan Leiss zum Beispiel verbesserte sich in Urmitz im Weitsprung auf 4,35 Meter. Der Simmerner belegte damit in der M 12 Platz zwei im Weitsprung und zwei Stunden später auch im 800-Meter-Lauf, in dem er dicht an seine Bestmarke heran lief in 2:33,47 Minuten. Eine neue persönliche Bestmarke hat indes Lovis ...