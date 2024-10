Plus Neustadt-Wied/Engers

TV Engers will verlustpunktfrei bleiben – SF Neustadt spekuliert auf Punktgewinn

Von Tim Hammer

i Gegen den TV Bad Ems siegte der TV Engers in eigener Halle jüngst klar mit 25:14. Im Auswärtsspiel am Sonntag beim HSC Schweich müssen die Neuwiederinnen eine Schippe drauflegen, wenn sie ihre weiße Weste wahren wollen. Hier stört Katharina Marx (Nr. 15) die Bad Emserin Linn Pohlmann bei einem Torwurf von der Rechtsaußenposition. Foto: Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga sind die beiden Frauenteams aus der Kreis Neuwied mit unterschiedlichem Erfolg in die Saison 2024/2025 gestartet. Während die Sportfreunde Neustadt nach ihrem 29:20-Auftaktsieg gegen den TuS Daun zwei Mal in Folge verloren haben, steht der TV Engers nach drei Spieltagen noch verlustpunktfrei in der Tabelle.