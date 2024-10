Plus Wittlich/Welling/Weibern TuS Weibern will Primus lange ärgern – TV Welling empfängt Bad Ems Von Harry Traubenkraut In der Handball-Oberliga stehen die HSV Rhein-Nette und der TuS Weibern am Wochenende vor schweren Aufgaben gegen Spitzenteams, während die Aufgabe des TV Welling lösbarer scheint. Lesezeit: 3 Minuten

HSG Wittlich – HSV Rhein-Nette (Samstag, 18. Uhr, BBS Halle). Der starke Aufsteiger Wittlich kassierte zwar am vergangenen Samstag in Irmenach mit 24:29 die erste Saisonniederlage und musste Platz eins an Gegner HSG Hunsrück abtreten, ist aber gegen Rhein-Nette klarer Favorit. Die HSV ist schließlich mit 0:10 Zählern als einziges ...