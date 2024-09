Plus Kleinich HSG Hunsrück startet gegen Marpingen- Ben Maouia: Der Spielplan benachteiligt uns Von Michael Bongard i Das Regionalliga-Team der HSG Hunsrück in der Saison 2024/25: (obere Reihe, von links) Co-Trainerin Karin Jost, Nina Lammersmann, Anne Kalle, Sarah Wies, Emma Lesch, Trainer Maouia Ben Maouia sowie (mittlere Reihe, von links) Jule Kappes, Hanna Bach, Laure Flener, Vanessa Gerken, Hanna Tatsch, Betreuerin Sabine Born und (sitzend, von links) Lisa Rolinger, Ann-Kathrin Molz, Gigja Kristinsdottir, Melissa Gräber und Lara Schug. Es fehlen auf dem Bild Hanna Litzenburger, Lina Wagner und Judith Klein (früher Schmiedebach). Foto: Andreas Weber Mit einem Kracher beginnt für die Handballerinnen der HSG Hunsrück die Saison in der Regionalliga Südwest, die namenstechnisch die RPS-Oberliga ersetzt: Am Sonntag (17 Uhr) begrüßen die Irmenach/Gösenrotherinnen in der Kleinicher Hirtenfeldhalle den Drittliga-Absteiger HSG Marpingen. Lesezeit: 3 Minuten

Mit den „Moskitos“ aus dem Saarland haben die Hunsrückerinnen schon des Öfteren die Klingen gekreuzt. Auch in der 3. Liga in der Saison 2021/22, als die HSG in Kleinich das bisher einzige Mal in der jüngeren Vergangenheit gegen Marpingen gewinnen konnte. In der Saison 2022/23 gab es in der Oberliga ...