Plus Birkenfeld Endlich ein richtiges Heimspiel für die HSG Birkenfeld: Gegen Marpingen in der Sporthalle Berg Von Sina Ternis i Symbolbild Foto: dpa Nach der Niederlage beim Tabellenletzten TV Merchweiler wartet am Sonntag (17 Uhr) eine auf dem Papier deutlich schwierigere Aufgabe auf die Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach. Dann nämlich gastiert der Tabellenzweite, die HSG Marpingen-Alsweiler II, in der Sporthalle am Berg in Birkenfeld. Lesezeit: 1 Minute

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit haben die Birkenfelderinnen ein echtes Heimspiel. In der endlich wieder geöffneten Sporthalle am Berg konnten sie zuletzt bereits drei Trainingseinheiten absolvieren – und hoffen gegen Marpingen nun auch ein wenig auf diesen Heimvorteil. Denn zum einen darf in der Halle am Berg kein Harz ...