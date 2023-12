Plus Idar-Oberstein Ein Stoppschild für Nojus Koenen aufstellen: HSG Obere Nahe empfängt Tabellenführer Obwohl die Rollen mit Blick auf die Tabelle eigentlich klar verteilt sind, rechnet sich Christian Wagner, Coach der Verbandsliga-Handballer der HSG Obere Nahe, im Heimspiel am heutigen Samstag in der Stadenhalle (17.45 Uhr) gegen den Ligaprimus HSG Wittlich durchaus etwas aus. Von Sina Ternis

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Grund eins: Die Gastgeber hatten in der Vergangenheit in der heimischen Halle immer gut ausgesehen gegen Wittlich, hatten die beiden jüngsten Heimspiele jeweils für sich entscheiden können. Grund zwei: Zuhause tritt die Obere-Nahe-HSG insgesamt deutlich stärker auf als in der Fremde, hat auch ...