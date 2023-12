Dass die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe als Tabellenletzte in die sehr kurze Weihnachtspause gehen, scheint sicher. Denn das Heimspiel, in dem das Team von Coach Yannik Zühlsdorf am heutigen Samstag (17.45 Uhr) in der Tiefensteiner Stadenhalle die HSG Mertesdorf/Ruwertal empfängt, müssten die Gastgeberinnen schon deutlich für sich entscheiden, um noch am HSC Schweich, der seinerseits die HSG Hunsrück II empfängt und verlieren müsste, vorbeiziehen zu können.