Plus Mendig Das Derby verspricht volle Halle: Grün-Weiß Mendig freut sich auf Bassenheim Von Harry Traubenkraut In der Handball-Verbandsliga Ost empfängt der TuS Grün-Weiß Mendig am Samstag um 17.30 Uhr mit dem TV Bassenheim einen traditionellen Derbygegner und dürfte damit gleich im ersten Heimspiel der Saison auch dem vereinseigenen Kassierer durch einen guten Zuschauerzuspruch eine Freude bereiten. Lesezeit: 1 Minute

Schließlich war dieses Duell in der Vergangenheit stets ein Garant für eine gute Kulisse. Während die Schützlinge von Dominik Reimer am ersten Spieltag bereits ein (Teil)-Erfolgserlebnis durch das 25:25-Remis bei der HSG Horchheim/Lahnstein sammelten, greift der TV Bassenheim mit dem Derby in Mendig erstmals ins Verbandsliga-Geschehen ein, denn die Auftaktpartie ...