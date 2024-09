Plus Treis-Karden

64:105 in Treis-Karden: BBC Montabaur ist beim Saisonauftakt chancenlos

i Korbleger Treis-Karden, Sieg Treis-Karden: Der TuS (in Schwarz-Grün) gewann sein erstes Saisonspiel daheim gegen den BBC Montabaur klar, rund 200 Zuschauer waren zum Start in der Landesliga gekommen. Foto: Sascha Berkele

Für einen Aufsteiger hätte es wohl keine schwerere Aufgabe geben können am ersten Spieltag der neuen Saison: Die Basketballer des BBC Montabaur mussten zum Start in der der Landesliga Rheinland beim hoch gehandelten Oberligaabsteiger TuS Treis-Karden antreten. Dieser wollte seiner Favoritenrolle gerecht werden, setzte die Gäste aus dem Westerwald von Anfang an unter Druck und behielt am Ende klar mit 105:64 (48:29) die Oberhand.