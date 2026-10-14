Die NLS begeisterte mit packenden Rennen auf dem Nürburgring. Trotz Herausforderungen zeigt sich die Serie als starker Akteur im Motorsport. Ein Blick auf die Highlights der Saison und die Zukunft der Serie.
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Nur acht von zehn vorgesehenen Rennen gefahren, genauer gesagt gewertet. Dazu ein unglaublicher Verstappen-Hype, ein tragischer Rennunfall, dem ein finnischer Langstreckenpilot zum Opfer fiel. Und schließlich eine denkbar knappe Entscheidung bei der Ermittlung des Titelträgers 2026, im allerletzten Rennen.