270 Kilopunkte brachten die Athletic Box Lifters bei ihrer Regionalliga-Premiere zustande – und damit viele Zuschauer beim ersten Heimkampf in der neuen sportlichen Heimat zum Staunen. Zum Sieg reichte das zwar nicht, dennoch macht das Debüt Mut.
Lesezeit 1 Minute
Die Athletic Box Lifters sind in der Regionalliga angekommen. Im ersten Heimwettkampf nach dem Aufstieg aus der Oberliga hatte der Verein aus Ruppach-Goldhausen die Kylltalheber Ehrang 1973 zu Gast. Am Ende musste zwar eine Niederlage mit 270:391 Kilopunkten quittiert werden, „doch die Mannschaft zeigte, dass sie in der neuen Liga mithalten will“, heißt es in einer Mitteilung des noch jungen Vereins um Macher Sven Breuer.