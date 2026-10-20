Box Lifters halten gut mit
Heimpremiere macht Westerwälder Gewichthebern Mut
Trotz der Niederlage mit 270:391 Kilopunkten gegen die Kylltalheber Ehrang blicken die Athletic Box Lifters aus dem Westerwald z
Trotz der Niederlage mit 270:391 Kilopunkten gegen die Kylltalheber Ehrang blicken die Athletic Box Lifters aus dem Westerwald zuversichtlich nach vorn.
Angel King, Athletic Box Lifters. @angelkingmedia

270 Kilopunkte brachten die Athletic Box Lifters bei ihrer Regionalliga-Premiere zustande – und damit viele Zuschauer beim ersten Heimkampf in der neuen sportlichen Heimat zum Staunen. Zum Sieg reichte das zwar nicht, dennoch macht das Debüt Mut. 

Lesezeit 1 Minute
Die Athletic Box Lifters sind in der Regionalliga angekommen. Im ersten Heimwettkampf nach dem Aufstieg aus der Oberliga hatte der Verein aus Ruppach-Goldhausen die Kylltalheber Ehrang 1973 zu Gast. Am Ende musste zwar eine Niederlage mit 270:391 Kilopunkten quittiert werden, „doch die Mannschaft zeigte, dass sie in der neuen Liga mithalten will“, heißt es in einer Mitteilung des noch jungen Vereins um Macher Sven Breuer.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport