Box Lifters halten gut mit Heimpremiere macht Westerwälder Gewichthebern Mut Marco Rosbach 20.10.2026, 15:00 Uhr

i Trotz der Niederlage mit 270:391 Kilopunkten gegen die Kylltalheber Ehrang blicken die Athletic Box Lifters aus dem Westerwald zuversichtlich nach vorn. Angel King, Athletic Box Lifters. @angelkingmedia

270 Kilopunkte brachten die Athletic Box Lifters bei ihrer Regionalliga-Premiere zustande – und damit viele Zuschauer beim ersten Heimkampf in der neuen sportlichen Heimat zum Staunen. Zum Sieg reichte das zwar nicht, dennoch macht das Debüt Mut.

Die Athletic Box Lifters sind in der Regionalliga angekommen. Im ersten Heimwettkampf nach dem Aufstieg aus der Oberliga hatte der Verein aus Ruppach-Goldhausen die Kylltalheber Ehrang 1973 zu Gast. Am Ende musste zwar eine Niederlage mit 270:391 Kilopunkten quittiert werden, „doch die Mannschaft zeigte, dass sie in der neuen Liga mithalten will“, heißt es in einer Mitteilung des noch jungen Vereins um Macher Sven Breuer.







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