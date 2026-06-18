Die Nürburgring-Langstreckenserie kommt aus der Sommerpause mit der neuen ADAC Eifel Trophy. Spannend: Die Top 5 in der Gesamtwertung liegen derzeit noch gleichauf.
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Nach einer mehrwöchigen Sommerpause im Anschluss an den Doubleheader beim 24h-Qualifiers im April geht die Jubiläumssaison zum 50. Geburtstag der Nürburgring Langstreckenserie am kommenden Samstag nun in ihre zweite Saisonhälfte. Auf dem Programm steht dann eine Neuerung gegenüber den Vorjahren, nämlich die gemeinsam vom Motorsportclub Adenau und dem MSC Sinzig ausgerichtete 1.