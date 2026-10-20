Regen auf dem Nürburgring
Jürgen Alzen fährt nach Dreher auf das Treppchen
War es am Mittag beim ersten Rennen des STT-Finales auf dem Nürburgring noch trocken, musste Jürgen Alzen im zweiten Renndurchga
War es am Mittag beim ersten Rennen des STT-Finales auf dem Nürburgring noch trocken, musste Jürgen Alzen im zweiten Renndurchgang die Wassertauglichkeit seines BMW M4 GT3 unter Beweis stellen.
Jürgen Augst/byJogi

Die Regenrennen der Spezial Tourenwagen Trophy auf dem Nürburgring boten spannende Duelle und Überraschungen. Trotz einer Pole Position musste Jürgen Alzen nach einem Dreher auf nasser Fahrbahn den Sieg hergeben.

Lesezeit 2 Minuten
Das Finale der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) im Rahmen des ADAC Racing Weekend auf dem Nürburgring nutzte der Betzdorfer Jürgen Alzen mit Partner Timo Scheibner (Frankfurt) um ihren BMW M4 GT3 nach dem schweren Unfall beim Rennen in der P9-Challenge in Most im August des Jahres nach dem Wiederaufbau einem Test unter Rennbedingungen zu unterziehen.
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