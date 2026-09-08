34. Bahnhofslauf in Wallmerod Überraschungsgast aus Japan treibt Tribärs zu Topzeiten Marco Rosbach 08.09.2026, 17:06 Uhr

i Das Spitzenquartett im Halbmarathon: David Thone (2. von rechts) setzte sich in der Schlussphase des packenden Rennens in Wallmerod vor Überraschungsgast Hiroshi Okura aus Japan (rechts) sowie seinen Teamkollegen Manuel Knie (2. von links) und Johann Decker (links) durch. Marco Rosbach

Die Tribärs gehören beim Bahnhofslauf in Wallmerod zu den Stammgästen und dominieren bei der 34. Auflage mehrere Strecken. Heraus sticht aber die Zeit von David Thone im Halbmarathon, die einer möglich gemacht hat, den bis dahin keiner kannte.

Die Halbmarathon-Läufer sind schon seit mehr als einer halben Stunde auf der Strecke, als Karl Klima noch mal kurz innehält. „Es ist ein bisschen wie bei einer Hochzeit“, sagt der Geschäftsführer des TuS Wallmerod am Rande des Bahnhoflaufs. „Monatelang läuft die Vorbereitung, immer fragt man sich, ob wohl an alles gedacht wurde.







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