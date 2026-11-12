Der 68-jährige Horst Schümmer aus Neuhof ließ beim Crosslauf in Kaisersesch die meisten jüngeren Mitläufer hinter sich. So lautet das Erfolgsrezept des Dauerläufers aus der Eifel, der am Sonntag in Herxheim wieder Rheinland-Pfalz-Meister werden kann.
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An Wunder glaubt Horst Schümmer nicht. Schon gar nicht, wenn es um Laufleistungen geht. „Wer sagt, er trainiere nicht, das kann meist nicht sein“, so die Meinung des Ausdauersportlers aus Neuhof bei Kaisersesch. Und natürlich beruhen auch seine eigenen Leistungen auf kontinuierlichem, disziplinierten Training.