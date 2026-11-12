68-jähriger Eifeler in Topform Ohne Training geht es auch bei Horst Schümmer nicht Holger Teusch 12.11.2026, 15:40 Uhr

i Wie hier beim Crosslauf in Kaisersesch nahe seiner Heimat läuft der 68-jährige Horst Schümmer aus Neuhof den meisten jüngeren Konkurrenten immer noch weg. Holger Teusch

Der 68-jährige Horst Schümmer aus Neuhof ließ beim Crosslauf in Kaisersesch die meisten jüngeren Mitläufer hinter sich. So lautet das Erfolgsrezept des Dauerläufers aus der Eifel, der am Sonntag in Herxheim wieder Rheinland-Pfalz-Meister werden kann.

An Wunder glaubt Horst Schümmer nicht. Schon gar nicht, wenn es um Laufleistungen geht. „Wer sagt, er trainiere nicht, das kann meist nicht sein“, so die Meinung des Ausdauersportlers aus Neuhof bei Kaisersesch. Und natürlich beruhen auch seine eigenen Leistungen auf kontinuierlichem, disziplinierten Training.







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