Feierabendlauf in Kastellaun Lena Müller und Christian Steffes feiern Doppelsiege Armin Bernd 25.06.2026, 14:54 Uhr

i Die Argenthalerin Lena Müller von der LLG Hunsrück trotzte der Hitze beim Feierabendlauf in Kastellaun zweimal - und siegte über 5000 und 10.000 Meter Karl-Friedrich Schmitt

Dem einen oder anderen war es eine Spur zu heiß, aber trotzdem gab es nur lobende Worte für den Feierabendlauf in der Hunsrück-Kaserne. Der hatte zwei Doppelsieger zu bieten – und mehr als 500 Teilnehmer, die auch für einen guten Zweck antraten.

Bereits zum neunten Mal fand in der Hunsrück-Kaserne der KAS-Feierabendlauf statt. Und wieder war das Laufereignis ein großer Erfolg mit einer beeindruckenden Teilnehmerzahl: Insgesamt 563 Läuferinnen und Läufer absolvierten die verschiedenen Strecken in Kastellaun.







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