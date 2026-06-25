Dem einen oder anderen war es eine Spur zu heiß, aber trotzdem gab es nur lobende Worte für den Feierabendlauf in der Hunsrück-Kaserne. Der hatte zwei Doppelsieger zu bieten – und mehr als 500 Teilnehmer, die auch für einen guten Zweck antraten.
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Bereits zum neunten Mal fand in der Hunsrück-Kaserne der KAS-Feierabendlauf statt. Und wieder war das Laufereignis ein großer Erfolg mit einer beeindruckenden Teilnehmerzahl: Insgesamt 563 Läuferinnen und Läufer absolvierten die verschiedenen Strecken in Kastellaun.