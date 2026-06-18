RLP-Meisterschaft in K’lautern
Komplette Medaillensammlung für Hunsrücker Talente
Felix Müller (rechts) von der LLG Hunsrück gewann binnen zwei Stunden zweimal Bronze bei den RLP-Meisterschaften in Kaiserslaute
Felix Müller (rechts) von der LLG Hunsrück gewann binnen zwei Stunden zweimal Bronze bei den RLP-Meisterschaften in Kaiserslautern über 800 und 1500 Meter in der Altersklasse M20.
Nicole Müller

Gold, Silber, Bronze – bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Kaiserslautern gab es für die Talente aus dem Hunsrück die komplette Medaillensammlung.

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Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften haben die Leichtathletik-Talente aus dem Hunsrück gut abgeschnitten und sich einige Medaillen in Kaiserslautern erkämpft.LLG Hunsrück: Felix Müller hat in der Pfalz voll überzeugt. Der Mittelstreckler sicherte sich innerhalb von nur zwei Stunden gleich zwei Bronzemedaillen in der Altersklasse M20.

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