RLP-Meisterschaft in K’lautern Komplette Medaillensammlung für Hunsrücker Talente 18.06.2026, 09:54 Uhr

i Felix Müller (rechts) von der LLG Hunsrück gewann binnen zwei Stunden zweimal Bronze bei den RLP-Meisterschaften in Kaiserslautern über 800 und 1500 Meter in der Altersklasse M20. Nicole Müller

Gold, Silber, Bronze – bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Kaiserslautern gab es für die Talente aus dem Hunsrück die komplette Medaillensammlung.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften haben die Leichtathletik-Talente aus dem Hunsrück gut abgeschnitten und sich einige Medaillen in Kaiserslautern erkämpft.LLG Hunsrück: Felix Müller hat in der Pfalz voll überzeugt. Der Mittelstreckler sicherte sich innerhalb von nur zwei Stunden gleich zwei Bronzemedaillen in der Altersklasse M20.







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