34. Auflage in Wallmerod Die schönsten Bilder und Ergebnisse vom Bahnhofslauf Marco Rosbach 08.09.2026, 14:07 Uhr

i Volle Teilnehmerfelder bei der 34. Auflage: Der Bahnhofslauf des TuS Wallmerod steht bei den Ausdauersportlern aus der Region hoch im Kurs. Marco Rosbach

Die Geschichte eines Volkslaufs lässt sich erzählen – oder ganz einfach zeigen. Hier gibt es die schönsten Bilder der 34. Auflage des Bahnhofslaufs in Wallmerod und die Ergebnisse eines der Klassiker unter den Westerwälder Volksläufen.

Der Bahnhofslauf des TuS Wallmerod ist einer der Laufklassiker im Westerwald. Die 34. Auflage lockte mehr als 350 Ausdauersportler zur Zentralen Sportanlage. Ob Klein oder Groß, ob auf der Jagd nach einer Bestzeit oder einfach nur für den Spaß am Start: Hier kam jeder auf seine Kosten.







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