Obwohl er nur eingeschränkt trainieren kann, hat Dennis Lukas in Koblenz wieder einmal seine Ausnahmestellung als Kugelstoßer unter Beweis gestellt. Bemerkenswerte Leistungen brachte auch LAZ-Birkenfeld-Sprinterin Cleo Swenne.
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Dennis Lukas gehört noch immer zur Elite der Kugelstoßer. Das hat der Athlet der LG Idar-Oberstein bei der Süddeutschen Meisterschaft der Leichtathletik im Stadion Oberwerth in Koblenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Lukas schnappte sich die Goldmedaille.