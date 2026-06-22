Klasse Leistung in Koblenz Dennis Lukas meldet sich in der deutschen Spitze zurück Sascha Nicolay 22.06.2026, 14:30 Uhr

i Eine großartige Vorstellung lieferte Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein in Koblenz bei der Süddeutschen Meisterschaft. Ralf Görlitz

Obwohl er nur eingeschränkt trainieren kann, hat Dennis Lukas in Koblenz wieder einmal seine Ausnahmestellung als Kugelstoßer unter Beweis gestellt. Bemerkenswerte Leistungen brachte auch LAZ-Birkenfeld-Sprinterin Cleo Swenne.

Dennis Lukas gehört noch immer zur Elite der Kugelstoßer. Das hat der Athlet der LG Idar-Oberstein bei der Süddeutschen Meisterschaft der Leichtathletik im Stadion Oberwerth in Koblenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Lukas schnappte sich die Goldmedaille.







Artikel teilen

Artikel teilen