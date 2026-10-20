RLP-Berglauf-Titel verteidigt Benno Scherer schlägt den Deutschen Meister Sascha Nicolay 20.10.2026, 14:42 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Bei seiner Titelverteidigung bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Berglauf bezwang Benno Scherer vom VfR Baumholder sogar den Deutschen Meister seiner Altersklasse.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Berglauf im Rahmen des Bad Dürkheimer Berglaufs gelang Benno Scherer (VfR Baumholder) in souveräner Weise die Titelverteidigung in der Altersklasse M65. Er benötigte für die schwierige 8,7-Kilometer-Strecke nur 45:42 Minuten und kam mit mehr als acht Minuten Vorsprung vor dem zweiten Rheinland-Pfälzer, Hans Baque (1.







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