Es wird heiß in Sohren Beim 14. Sommerlauf sind frühe Starts der große Vorteil Mirko Bernd 18.06.2026, 16:00 Uhr

i Beim 13. Sohrener Sommerlauf war Lars Olk (Startnummer 306) am schnellsten. Am Sonntag steht die 14. Auflage an. B&P Schmitt

Es wird heiß in Sohren. Was im übertragenden Sinn auch für ein Rennen und seinen Verlauf gelten kann, ist hier einmal mehr auf die Temperaturen gemünzt bei der 14. Auflage des Sommerlaufs.

Dass es bei einer Veranstaltung, die sich Sommerlauf nennt, warm werden kann, liegt in der Natur der Sache. Bei der 14. Auflage des Sohrener Sommerlaufs am Sonntag könnte es aber nicht nur warm, sondern heiß werden, von mehr als 30 Grad ist die Rede bei Wetterfröschen und -portalen gleichermaßen.







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