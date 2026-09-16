Pinke Laufparty im Dauerregen 500 Läuferinnen beim Women’s Run Südwestfalen in Siegen Frank Steinseifer 16.09.2026, 10:43 Uhr

i Im Regen laufen? Na, klar – aber dann doch bitte mit Regenschirm. So wie diese Frauen vom TSV Liebenscheid. Frank Steinseifer

1000 Läuferinnen war das ambitionierte Ziel vom Organisator des Siegener Frauenlaufs Ingo Schaffranka. Am Ende waren es aber nur die Hälfte. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. „Think pink“ trotz Dauerregen lautete das Motto.

In diesem Jahr hatten die Veranstalter bei der Premiere des nun in „Women’s Run Südwestfalen“ umfirmierten Siegener Frauenlaufs an der „Sieg-Arena“ keinen guten Draht nach oben. Bei starkem Dauerregen ging die fünfstündige Laufveranstaltung über die Bühne.







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