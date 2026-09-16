Ringtennis-DM in Rodenbach Henning Bartels sammelt Titel wie andere Briefmarken Jörg Niebergall 16.09.2026, 11:04 Uhr

i In der Klasse Männer 19 bis 29 war Henning Bartels (Mitte) bereits zum dritten Mal nicht zu schlagen. Jörg Niebergall

Bei der Ringtennis-DM in Rodenbach hat Henning Bartels bereits den dritten Meistertitel in der Klasse 19-29 geholt. Sein TuS Rodenbach als Gastgeber etliche Podestplätze geholt und sich in seinem Jubiläumsjahr damit selbst beschenkt.

Andere sammeln Briefmarken, Henning Bartels offenbar Deutsche Meistertitel. Bei den 77. Deutschen Meisterschaften im Ringtennis schnappte sich der Rodenbacher in der Altersklasse 19 bis 29 im Einzel erneut Gold. Und weil zweimal offenbar nicht genug ist, war es für Bartels bereits der dritte Deutsche Meistertitel in dieser Disziplin.







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