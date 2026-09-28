Sabine Schenkenhofers tolle WM Koblenzerin lebt für ihre Leidenschaft Duathlon Emily Klinkner 28.09.2026, 09:39 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Sabine Schenkenhofer freut sich über ihre Bestleistung im Duathlon bei der Longdistance-WM in der Schweiz. Die Koblenzerin berichtet über ihre Leidenschaft und den großen Spaß, den sie dabei hat.

Die Koblenzerin Sabine Schenkenhofer hat bei der Longdistance-Weltmeisterschaft im Duathlon in Zofingen (Schweiz) eine gute Leistung in der Altersklasse 50-54 gezeigt. Dabei hat sie in 9:20 Stunden ihre persönliche Bestzeit aufgestellt – über 10 Kilometer Laufen, 150 Kilometer Radfahren und nochmals 30 Kilometer Laufen.







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