Auf dem Weg zur Profitänzerin Koblenzerin an Londoner Ballettschule aufgenommen Emily Klinkner 23.09.2026, 10:00 Uhr

i Hannah Enkirch möchte Profitänzerin werden und wurde an der Londoner Ballettschule angenommen. A Dancer Lens

Die 16-jährige Hannah Enkirch aus Koblenz hat die Bewerbung an der Central School of Ballet erfolgreich absolviert und wird dort die nächsten drei Jahre ausgebildet. Danach möchte sie am liebsten in eine Kompanie.

Die Koblenzer Balletttänzerin Hannah Enkirch hat sich erfolgreich an der Central School of Ballet in London beworben. Dort begibt sich die 16-jährige auf den Weg zu ihrem großen Ziel: Sie möchte professionelle Balletttänzerin werden.Enkirch tanzt seit ihrem dritten Lebensjahr Ballett, nachdem sie eine Mutter ihrer Freundin mit zu einer Ballettstunde der Koblenz School of Ballet genommen hat.







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