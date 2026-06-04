2. Feldhockey-Regionalliga TV Alzey kommt – LHC-Coach Döppes erwartet 50:50-Spiel Robin Klöppel 04.06.2026, 13:25 Uhr

Vor Wochen wäre es noch als komplett unrealistisch erachtet worden, doch das Blatt hat sich gewendet: Am Samstag bietet sich dem Limburger HC die Chance, mit dem vierten Heimsieg hintereinander zum Rangdritten TV Alzey aufzuschließen.

Der Limburger HC) hat sich unlängst erstmals seit dem ersten Spieltag der Saison auf einen Nichtabstiegsplatz in der 2. Regionalliga Süd (Gruppe West) vorgearbeitet. Damit das so bleibt, peilen die Lahnstädter am Samstag um 16 Uhr im Eduard-Horn-Park den vierten Heimsieg in Serie an.







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