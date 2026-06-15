Grünhemden jubeln Limburg verliert 1:2, ist aber dennoch schon gerettet Robin Klöppel 15.06.2026, 11:12 Uhr

i Finnjan Dick (vorne) glich zwar in Ludwigshafen kurz vor der Pause zum 1:1 aus, doch letztlich fuhr der LHC mit leeren Händen nach Hause. Andreas Hergenhahn

Der Limburger HC wird auch in der kommenden Runde der 2. Feldhockey-Regionalliga angehören. Die Grünhemden unterlagen zwar mit 1:2 in Ludwigshafen, können aber am letzten Spieltag der Saison nicht mehr unter den gefürchteten Strich rutschen.

Der Limburger HC hat den Klassenverbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd (Gruppe West) geschafft. Die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes unterlag zwar beim TFC Ludwigshafen nach einer unglücklichen Vorstellung mit 1:2 (1:1), profitierte aber von Punktverlusten der unmittelbaren Konkurrenz.







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