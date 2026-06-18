2. Feldhockey-Regionalliga LHC-Grünschnäbel dürfen weitere Erfahrungen sammeln Robin Klöppel 18.06.2026, 08:12 Uhr

i Niklas Musgad und seine Limburger können die finale Hausaufgabe der Feldrunde total unbeschwert angehen, nachdem der Klassenverbleib bereits eingetütet ist. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn / Archiv

Trotz verpatzten Saisonstarts schaffte der Limburger HC die Wende und wird auch in der kommenden Runde der 2. Feldhockey-Regionalliga angehören. Am Sonntag wird ab 11 Uhr mit der Heim-Partie gegen den Dürkheimer HC die Spielzeit abgerundet.

Der Limburger HC kann mit gesichertem Klassenverbleib dem letzten Saisonspiel in der 2. Regionalliga Süd (Gruppe West) gelassen entgegensehen. Auch für den Gegner, den bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden Dürkheimer HC, geht es im Duell am Sonntag ab 11 Uhr im Limburger Eduard-Horn-Park nur noch um einen entspannten Saisonabschluss.







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