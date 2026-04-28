Hockey, 2. Regionalliga Süd
David Schneider trifft auf letzten Drücker im Gewühl 
Der LHC kann unter freiem Himmel doch noch gewinnen. Hier bejubeln die Grünhemden David Schneiders späten Siegtreffer gegen den
Der LHC kann unter freiem Himmel doch noch gewinnen. Hier bejubeln die Grünhemden David Schneiders späten Siegtreffer gegen den TFC Ludwigshafen. torjubel-nach-
Andreas Hergenhahn

Nach fünf Niederlagen aus den ersten fünf Spielen der Feldrunde wartet in der 2. Regionalliga Süd auf den Limburger Hockey-Club eine Herkules-Aufgabe. Mit dem 3:2 gegen den TFC Ludwigshafen gelang nun aber der erste Sieg, die Hoffnung lebt.

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Der Limburger Hockey-Club (LHC) ist im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Süd zurück im Rennen. Im ersten Spiel nach der Winterpause feierte das Team von Trainer Stefan Döppes mit einem 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den TFC Ludwigshafen den ersten Saisonsieg im sechsten Spiel und wahrte damit die Hoffnung auf den Klassenverbleib.

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