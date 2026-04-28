Hockey, 2. Regionalliga Süd David Schneider trifft auf letzten Drücker im Gewühl Robin Klöppel 28.04.2026, 08:39 Uhr

i Der LHC kann unter freiem Himmel doch noch gewinnen. Hier bejubeln die Grünhemden David Schneiders späten Siegtreffer gegen den TFC Ludwigshafen. torjubel-nach- Andreas Hergenhahn

Nach fünf Niederlagen aus den ersten fünf Spielen der Feldrunde wartet in der 2. Regionalliga Süd auf den Limburger Hockey-Club eine Herkules-Aufgabe. Mit dem 3:2 gegen den TFC Ludwigshafen gelang nun aber der erste Sieg, die Hoffnung lebt.

Der Limburger Hockey-Club (LHC) ist im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Süd zurück im Rennen. Im ersten Spiel nach der Winterpause feierte das Team von Trainer Stefan Döppes mit einem 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den TFC Ludwigshafen den ersten Saisonsieg im sechsten Spiel und wahrte damit die Hoffnung auf den Klassenverbleib.







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